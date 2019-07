James Rodríguez jugó las dos últimas temporadas en el Bayern Munich en condición de préstamo. | Fuente: AFP

El Real Madrid sigue buscándole un club a James Rodríguez teniendo en cuenta que no será considerado por Zinedine Zidane. En los últimos días, se venía mencionando que el Atlético de Madrid tenía todo para ser el nuevo destino del volante colombiano, pero una información del diario As podría hacer que esta llegada no se vea como algo tan posible: el equipo 'colchonero' también está interesado en Christian Eriksen y Giovani Lo Celso.

Con las inminentes salidas de Ángel Correa y Nikola Kalinic, el Atlético de Madrid recibirá una importante cantidad de dinero y piensan invertirlo en la adquisición de un enganche. Por un lado, la contratación de James Rodríguez le costaría unos 50 millones de euros, aunque a más de una persona en el club no le agrada esa alternativa por tener características muy parecidas a la de Joao Felix.

Mientras tanto, Christian Eriksen solo tiene un año de contrato con el Tottenham y la escuadra inglesa lo ha cotizado entre 60-70 millones de euros. Finalmente, el Real Betis, que recientemente compró el pase del argentino Giovani Lo Celso tras tenerlo a préstamo por un año, no piensa dejar ir al mediocampista por menos de 70 millones.