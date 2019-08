Van de Beek, volante holandés de 22 años. | Fuente: AFP - Composición

El centrocampista del Ajax Donny van de Beek reconoció este viernes que el Real Madrid se ha interesado por él, aunque negó que las negociaciones entre ambos clubes hayan avanzado.

"El tema sigue igual, aunque los medios cuenten historias. Hay interés (por parte del Madrid), pero la gente va demasiado rápido", dijo el futbolista a la televisión holandesa Fox Sports en la previa del Ajax-Vitesse, el primer partido del club de Ámsterdam en la Eredivisie.

"No tienes que creerte todo lo que se escribe, siempre se habla mucho y no tengo que contar qué es verdad y qué no, yo estoy centrado en el partido del sábado", concluyó el futbolista, aunque reconoció que es "agradable" saber del interés del club blanco.

El director técnico del Ajax, Marc Overmars, ha tasado al jugador en un precio de entre 50 y 60 millones de euros, según ha publicado el periódico neerlandés "De Telegraaf".

Van de Beek es uno de los habituales en el once del club de Ámsterdam y la semana pasada dio la asistencia del primer gol de su equipo en la Supercopa de Holanda, que le ganó al PSV Eindhoven por 2-0.