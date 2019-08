Donny van de Beek anotó en el triunfo por 5-0 del Ajax contra el FC Emmen. | Fuente: Prensa Ajax

Real Madrid viene negociando con el Ajax por los servicios del volante Donny van de Beek, pero hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo. Esto, más allá del interés del futbolista holandés para unirse a la 'Casa Blanca', no lo deja tranquilo y espera que las conversaciones entre ambas partes puedan finalizarse lo antes posible.

"Las negociaciones con el Real Madrid siguen su curso y me gustaría que todo se resolviera lo más pronto posible. Lo seguro es que estaré con el equipo el miércoles para enfrentar al PAOK, pero es un orgullo que desde la tribuna y en el vestuario me pidan que me quede", dijo.

Donny van de Beek será considerado por el técnico Erik Ten Hag para el partido de vuelta del Ajax frente al PAOK Salónica por la tercera fase previa de la Champions League. El jugador de 21 años fue titular en el duelo de ida, que acabó en un empate por 2-2 en Grecia.

Y en su partido más reciente, la victoria por 5-0 del Ajax ante el FC Emmen por la Eredivisie, Donny van de Beek fue titular y anotó el primer tanto del encuentro. A pesar de tener muchas posibilidades de ir al Real Madrid, el mediocampista sigue manteniendo su buen nivel en el conjunto de Ámsterdam y a la expectativa de que su futuro se defina pronto.