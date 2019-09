José Mourinho tuvo su último trabajo como entrenador en el Manchester United. | Fuente: AFP

José Mourinho aún no ha encontrado trabajo desde que fue cesado como entrenador del Manchester United en diciembre del año pasado. Sin embargo, en las últimas horas, el nombre del estratega portugués ha estado sonando como una alternativa para el Real Madrid, donde Zinedine Zidane parece estar en la cuerda floja ante los recientes malos resultados.

Al ser consultado por el medio español 'Deportes Cuatro' acerca de la posibilidad de volver al Real Madrid, José Mourinho descartó hacerlo mientras Zinedine Zidane siga en la dirección técnica. Además, aseguró que el francés no es un entrenador más en la historia de la institución madrileña.

"Ha sido un honor trabajar en el Real Madrid y Zinedine Zidane no es un entrenador cualquiera en su historia. No vendo humo, solo me gustaría que todo se tranquilice con él. No me gustaría volver al club en estos momentos porque ya tienen técnico, mi regreso a los banquillos se dará cuando se tenga que dar", dijo.

Durante su etapa como entrenador del Real Madrid (2010-13), José Mourinho ganó tres títulos: una Copa del Rey, una Liga Santander y una Supercopa de España. Sin embargo, esta no es la primera vez que el estratega luso ha sido vinculado con una vuelta al club, ya que su nombre también sonó antes del retorno de Zinedine Zidane para reemplazar a Santiago Solari.