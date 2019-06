Kylian Mbappé delantero del París Saint Germain (PSG). | Fuente: AFP - Composición

Kylian Mbappé (20 años) es el jugador soñado por los hinchas del Real Madrid, que anhelan que el atacante del París Saint Germain (PSG) se convierta en un nuevo ‘galáctico’ del equipo dirigido por Zinedine Zidane. Sin embargo, el crack galo no quiere hablar al respecto.

Tras el triunfo de Francia ante Andorra, Mbappé se molestó con la prensa luego de las reiteradas preguntas sobre el Real Madrid. "No es el momento de hablar del Real Madrid. Siempre me preguntáis lo mismo, pero no es el momento", dijo en Andorra.

Mbappé anotó su gol número 100 como profesional al anotar ante Andorra: con Mónaco celebró en 27 ocasiones, con PSG ya suma 60 tantos y con su selección lleva 13.