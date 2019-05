Kylian Mbappé podría dejar el PSG. | Fuente: EFE

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, bromeó en el acto de su renovación con la puerta abierta a su salida del PSG que dejó Kylian Mbappé, al asegurar que tiene "un buen contrato" pero no le llega para comprar al astro francés.

"Me gusta Mbappé como jugador, pero esa pregunta no es para mí porque no le puedo comprar", respondió Kroos cuando fue preguntado por si el Real Madrid debe lanzarse por el fichaje del delantero francés. "Tengo buen contrato pero no le puedo comprar, es una pregunta para el club", añadió.

Kroos también habló de un centrocampista con el que competiría por un puesto si es fichado por el club blanco, el francés Paul Pogba, al que abrió las puertas del Real Madrid.

"A mí me gusta Pogba y si viene para mí no cambia nada. Lucharé por mi puesto como he hecho los últimos años e intentaré jugar bien, porque cuando juego a mi nivel no tengo problemas", afirmó.



Toni Kroos renovó su contrato con el Real Madrid hasta 2023 y seguirá en los planes de Zinedine Zidane.