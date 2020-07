James Rodríguez se volverá a encontrar con Carlo Ancelotti | Fuente: afp

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, dijo en rueda de prensa que, bajo su opinión, James Rodríguez se quedará en el Real Madrid.



El colombiano no está entrando en los planes de Zinedine Zidane y eso ha provocado que los rumores sobre su salida se disparen.



Preguntado por la posibilidad de que recale en el Everton dirigido por Ancelotti, el italiano, que dirigió también al Real Madrid, negó los rumores.



"Me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid, James se vino a Múnich, y luego como rumor a Nápoles. Ahora al Everton como rumor también. Si te soy sincero, me gusta mucho, pero es jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo", apuntó Ancelotti.

En tanto, James Rodríguez volvió a quedar fuera de una lista de convocados de Zinedine Zidane, que no recurre al colombiano ni ante una plaga de bajas como la que sufre el plantel del Real Madrid, después de que el jugador le pidiese no ir convocado para la visita al Athletic Club en San Mamés y prefirió llevar un jugador menos en la convocatoria.

Esta vez el colombiano no ha sido convocado para el encuentro contra Alavés.