Donny van de Beek tiene ocho goles anotados con el Ajax en la presente temporada. | Fuente: Prensa Ajax

Donny van de Beek fue uno de los varios jugadores que el Real Madrid quiso, pero no pudo, contratar en el libro de pases de mediados del 2019. Después de una gran temporada en Ajax, el volante 22 de años estuvo en la mira de la 'Casa Blanca' por pedido de Zinedine Zidane. Sin embargo, su contratación no se concretó luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo.

No obstante, en las últimas semanas empezó a surgir la información de que Donny van de Beek podría ir a la Premier League una vez que finalice la presente temporada con el Ajax. De esta manera, rechazaría la chance de formar parte del Real Madrid a partir de la mitad del 2020.

"No es que pueda o quiera hacer algo en este momento. Lo dije antes y vuelvo a decir: me quedaré en el Ajax hasta que acabe la temporada. Estos informes del Real Madrid o Manchester United son un buen signo, pero no son importantes en este momento", dijo Donny van de Beek a Fox Sports.

El Manchester United es el principal candidato de la Premier League a quedarse con Donny van de Beek. Así, el futbolista nacido en Güeldres tendrá su primera experiencia en el fútbol inglés tras pasar cinco temporadas en el Ajax.