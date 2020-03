'Joya' del Arsenal responde ante supuesto interés del Real Madrid | Fuente: Twitter

El atacante Gabriel Martinelli es una de las gratas apariciones que ha tenido el Arsenal en lo que va de la tmporada y sus goles ya comenzaron a llamar la atención de los grandes equipos, uno de ellos es el Real Madrid, que hace tiempo viene haciéndole un seguimiento minucioso.

“¿Interés del Real Madrid? Quiero ganar la Champions League y muchos otros títulos para que los fanáticos del Arsenal estén muy contentos. Se merecen lo mejor, no solo los seguidores sino todo el personal del club. Me gustaría devolverle algo al club después de todo lo que han hecho por mí hasta ahora. Como resultado, convertirme en una leyenda de los 'Gunners'”, dijo el brasileño en diálogo con la revista For Four Two.



Martinelli habló también de su entrenador, Mikel Arteta. “Es brillante. Presta mucha atención a los movimientos y sigue presionándome para mejorar mi juego; no solo en ataque sino también en defensa. El jefe es muy sabio tácticamente e increíblemente útil. No es un tipo enojado en absoluto, pero le gusta mostrarte exactamente qué hacer en el campo. “Si la pelota va de esa manera, no te quedes aquí, ve allí y gira tu cuerpo de esa manera específica”, dice. Tiene buen ojo para los detalles”, contó.