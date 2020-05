Cuando deje el Real Madrid: Gareth Bale ya sabe dónde jugará. | Fuente: Twitter

El galés Gareth Bale estaría interesado en jugar la Major League Soccer (campeonato estadounidense de fútbol) cuando abandone el Real Madrid, declaró en una entrevista en 'Hat-trick podcast'.

"Realmente me gusta la liga" estadounidense, declaró la estrella galesa. "Creo que ha crecido mucho en estos años. Cuando vamos allá en pretemporada y jugamos contra ellos los partidos son complicados, el nivel ha mejorado mucho. Los clubes han mejorado, las infraestructuras y los estadios también".

"Creo que es una de las ligas 'top' y que sigue creciendo. Pienso que muchos jugadores quieren ir ahora a Estados Unidos a jugar. Definitivamente, estaría interesado en ello", añadió al ser preguntado si querría acabar jugando en la MLS.

Gareth Bale no ha tenido continuidad esta temporada y no ha sido pieza básica de los esquemas de Zinedine Zidane y ya el pasado verano (boreal) estuvo cerca de marcharse al club chino Jiangsu Suning, aunque finalmente la operación no se materializó y se quedó en Madrid.