Iker Casillas. | Fuente: Twitter

El 1 de mayo del 2019, Iker Casillas sufrió un infarto en los entrenamientos del Porto de Portugal. Luego de dos semanas en una clínica portuguesa tras recuperarse de su dolencia, el mítico arquero español agradeció a Dios por seguir con vida.

Ahora, tras un año de ese difícil episodio en su carrera, Casillas recordó dicho momento en su cuenta de Twitter. "Hace un año, digamos que nací. Gracias a mi familia y a todos los que lo hicieron posible, sin ellos no estaría hoy aquí", sostuvo.



El exgolero de Real Madrid también se manifestó por Instagram. "Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, humor!".



Casillas, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, anunció oficialmente su retiro del fútbol el pasado febrero. En su exitosa carrera ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y con España se proclamó campeón de Europa en 2008 y 2012.