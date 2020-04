Raúl Jiménez afronta su segunda temporada con Wolverhampton de la Premier League | Fuente: Facebook Wolverhampton

Real Madrid planifica el futuro de su plantilla, donde una de las tareas de Zinedine Zidane es dar con el sucesor de Karim Benzema. Luka Jovic no ha rendido lo esperado, por lo que el técnico piensa en otra alternativa y esta sería la del mexicano Raúl Jiménez, que pertenece al Wolverhampton de la Premier League.

En la actual temporada, Jiménez lleva 22 goles en 44 partidos disputados y a nivel de Premier ya alcanzó la cifra que totalizó en la campaña anterior (13). Es fundamental para la ofensiva de los ‘Wolves’, llevando a su equipo a pelear por los puestos clasificatorios a competencias internacionales.

Su rendimiento agrada en España y un exgoleador del cuadro blanco como el chileno Iván Zamorano, se animó a considerar que Jiménez está a la altura del Madrid.

“Hoy, si yo fuera Raúl, no lo pensaría dos veces. Karim Benzema es un gran jugador, pero Jiménez no tiene nada que envidiarle; es más, el Manchester United no tiene un nueve, ahí está, conoce la liga y el equipo necesita un número nueve", comentó Zamorano en entrevista con TUDN.

Asimismo, el popular ‘Bam Bam’ aseguró que Raúl Jiménez debe dar el salto a un equipo más competitivo. "Para mí el Wolverhampton le quedó chico, la mejor opción para Raúl es seguir progresando; ahí solo puede aspirar a la Europa League. Tiene que pensar en jugar la Champions, en ser un goleador mundial, potenciarse a nivel profesional y jugar en un equipo como el Real Madrid", concluyó.