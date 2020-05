El colombiano puede dejar el Real Madrid. | Fuente: AFP

El volante James Rodríguez puede ser fichado por el Atlético de Madrid, según afirmó El Universal de Colombia. El jugador del Real Madrid no tiene un lugar en el cuadro del técnico Zinedine Zidane por lo que su salida del club merengue parece inminente.

"Parece que el '10' de la 'Tricolor' se quedará en Madrid, pero no en el cuadro ‘blanco, ya que técnico francés Zinedine Zidane no lo quiere; irá al cuadro ‘colchonero’, donde sí es bienvenido por el técnico Diego Simeone. Su representante Jorge Mendes asegura que James no se irá de Madrid, ya que Atlético le hizo una oferta por 25 millones de euros, para tenerlo en su filas", afirmó el medio colombiano.

Asimismo, Rodríguez está dispuesto a jugar para el 'Atleti' la próxima temporada. "Otra estratega sería que el '10' colombiano aguante la suplencia un año más para de esta forma salir libre en 2021, cuando finiquita su contrato. James, quien entrena en casa, debido a la pandemia del coronavirus, no quiere irse de la capital, está listo para ponerse la camiseta roja y blanca, la misma que hizo grande a [Radamel] Falcao García, precisamente con Simeone como adiestrador. En los portales españoles se tejen muchos comentarios sobre el colombiano, que añora mostrar todo su talento", añadió el diario.

James Rodríguez llegó al Real Madrid en julio de 2014, tras jugar un año en el Mónaco francés. El colombiano estuvo como préstamo para el Bayern Munich la temporada pasada y, tras ganar la Bundesliga con el club bávaro, regresó al conjunto blanco pero no logró ser titular en el esquema de Zidane.