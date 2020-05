Desde Inglaterra: Real Madrid tiene listo al reemplazo de Luka Modric | Fuente: Twitter

En el Real Madrid no solo se trabaja en las próximas incorporaciones, ya que además hay que buscarle salida a aquellos jugadores que no entran en los planesl del club y uno de ellos es el volante Luka Modric. El crotata, por un tema de edad, ya no seguirá en la 'Casa Blanca' y por ello es necesario encontrarle un reemplazo.

En ese sentido, el nombre que más ha sonado en las últimas horas es del belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, quien recientemene sorprendió con unas declaraciones en las que se mostraba contrariado por no jugar la Champions League, debido al castigo que recae sobre el club inglés de no jugar las dos próximas ediciones del torneo de clubes. "Un año aguanto, dos es mucho tiempo. Habrá que esperar a ver qué ocurre y tras ello tomaré una decición", dijo el volante de la Selección de Bélgica.

Y en el Real Madrid estas palabras no han pasado desapercibidas, sabiendo que se trata de un jugador con experiencia (28 años) y que tiene una calidad contrastada en el máximo nivel. Ahora, sabiendo que el jugador está incómodo con la situación que vive en el Manchester City, podría intentar ficharlo para que asume la labor de Luka Modric en el mediocampo y le de un nuevo aire a la plantilla. Eso sí, la dirigencia madridista no está dispuesta a ofertar más de 100 millones de euros por el jugador.