El nuevo 'guiño' de Mbappé al Real Madrid: "Mi primer ídolo fue Zidane" | Fuente: Twitter

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, brindó una entrevista al diario Daily Mirror en la que vuelve a hablar de la admiración que siente por Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid que hace tiempo viene solicitando su llegada al elenco madridista.

“Primero admiré a Zidane por todo lo que hizo con la selección y después a Cristiano Ronaldo”, apunta el atacante francés campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. “Ha ganado muchísimo y después de tantos éxitos sigue siendo un ganador. Él ha dejado huella en la historia del fútbol y yo quiero escribir mi propio capítulo en los libros de historia”, reconoce el delantero de 21 años.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser el próximo ganador del Balón de Oro, Kylian Mbappé respondió lo siguiente: "Ganar el Balón de Oro estaría bien pero no me quita el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no quiero ponerme una fecha. Siempre pongo al PSG y a la Selección como prioridad y los premios individuales son un bonus”, finalizó.