La lista es larga: los jugadores que el Real Madrid venderá la próxima temporada | Fuente: Twitter

El fútbol está detenido a causa del temido Coronavirus, pero eso no impide que los clubes en el mundo trabajen en lo que será la próxima temporada. Uno de ellos es el Real Madrid, que ya tiene definido qué jugadores dejarán el club para la próxima temporada.

En la defensa, está previsto que Álvaro Odriozola deje el club y más aún con la llegada de Achraf Hakimi del Borussia Dortmund. Otro jugador que también puede irse es el brasileño Marcelo, que perdió sitio en el lateral izquierdo con la llegada de Ferland Mendy. Nacho es otro jugador que no tiene minutos y será vendido en el próximo mercado de fichajes.

Para el mediocampo está previsto que se obtenga una buena suma de dinero con la venta de James Rodríguez, quien no cuenta para el técnico Zinedine Zidane. Otro que tiene la liberta de elegir su futuro es el croata Luka Modric. A inicio de temporada estuvo cerca de ir al Inter de Milán.

Arriba la situación es un poco más complicada con las pocas ganas que tiene Gareth Bale de dejar el equipo,. El galés no cuenta para Zidane y a pesar de tener ofertas, no ha querido dejar el club. Para Luka Jovic se tiene pensada una cesión y pretendientes no le faltan. Distinto es el caso de Mariano Díaz, quien ha vuelto a jugar unos partidos pero se le pedirá que acepte las ofertas que lleguen por él. Brahim Díaz es otro que tendrá que hacer maletas y buscar los minutos que no tiene en el Bernabéu.