Sergio Ramos lleva 16 temporadas en el Real Madrid | Fuente: @RealMadrid

El vínculo de Sergio Ramos con el Real Madrid termina el próximo 30 de junio y su continuidad no está garantizada. La oferta que le hicieron llegar no convence al jugador, por eso tomó la decisión de escuchar algunas propuestas. Y una muy atractiva llegó a sus oídos: PSG está dispuesto a realizarse un contrato a largo plazo y no escatimará en el sueldo.

Según Mister Chip, en el programa español Onda Cero, el cuadro parisino le habría presentado una oferta, que consta de tres año de contrato con un sueldo de 15 millones de euros cada uno. "Una propuesta que el Real Madrid no va igualar", dijo el conocido estadista español.

¿Cuál es la oferta del Real Madrid a su capitán? El cuadro merengue le ofreció a Sergio Ramos, de 34 años, extender su vínculo por una temporada, con el mismo sueldo (12 millones de euros). El defensa pidió que sea por más tiempo y ahí empezaron los problemas. Trascendió que el club le hizo llegar una nueva propuesta: dos años, pero con una rebaja salarial del 10%. Esto no habría gustado al jugador, que desde el 1 de enero es libre de escuchar nuevas ofertas.

🔊 @2010MisterChip: "El PSG ha ofrecido a Sergio Ramos tres años a 15 millones de euros y eso el Madrid no lo va a igualar" https://t.co/jcF7bbYAGz @ElTransistorOC — El Transistor (@ElTransistorOC) January 25, 2021

Sigue con molestias

Sergio Ramos se ha perdido los dos últimos partidos del Real Madrid debido a una molestia en la rodilla izquierda. Aún no cuenta con el alta médica para reaparecer en el cuadro merengue, que volvió al triunfo el fin de semana ante Alavés por 4-1.





.