Gareth Bale se encuentra en su sexta temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid. | Fuente: AFP

El drama entre Gareth Bale y Real Madrid parece no tener un final definido. Si bien en los medios españoles se informa que el delantero galés no continuará en la entidad madrileña e incluso se le dará facilidades para que pueda escoger su siguiente destino, su representante Jonathan Barnett ha asegurado en reiteradas oportunidades que el jugador no cambiará de aires.

No obstante, dentro de todos los rumores vinculados a la salida de Gareth Bale del Real Madrid, en los medios europeos se empezó a mencionar la posibilidad de que el atacante británico vuelva a la Premier League. Ante ello, su agente fue contundente y afirmó que de ninguna manera retornará al fútbol inglés en el corto plazo.

"Gareth Bale está muy feliz aquí, es jugador del Real Madrid y ahora mismo no está pensando en regresar a Inglaterra. No puedo predecir su futuro, pero por ahora es muy feliz", dijo Barnett.

Recordemos que Gareth Bale tuvo un paso muy exitoso por el Tottenham Hotspur de la Premier League, que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores futbolistas del planeta y generó que el Real Madrid se fije en él.