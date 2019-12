El duro 'castigo' de la Selección de Gales a Gareth Bale para la Eurocopa 2020 | Fuente: AFP

La celebración de Gareth Bale con la Selección de Gales, al posar con la bandera de su país y la frase: "Gales, golf, Real Madrid. En ese orden", tuvo duras consecuencias, y es que el ejecutivo de la Federación Galesa, Jonathan Ford, tomó la decisión de prohibitr jugar golf al atacante de Real Madrid.

Según el medio inglés The Sun, el motivo de la decisión de Ford es porque los jugadores deberán estar enfocados en la Eurocopa 2020 y no pensar en otras cosas. “Ryan (Giggs) es claro al asegurarse de que mientras estamos en el campamento nuestro enfoque debe estar solo en el fútbol. No puedes estar en una situación en la que los jugadores arriesgan su salud y estado físico jugando al golf", declaró.

El acto de Gareth Bale de posar con la bandera se produjo luego que el país del Reino Unido lograra su clasificación a la Eurocopa el pasado 19 de noviembre al vencer por 2-0 a Hungría.