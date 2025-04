Le ganó el duelo: portero de Valencia reveló que apostó 50 euros a Vinicius que le atajaba un penal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido aparte. El georgiano Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia, reveló que, tras el partido ante Real Madrid, que ganó su equipo 2-1 en el Santiago Bernabéu por LaLiga, apostó 50 euros con Vinicius Junior a que le paraba el penal que le pateó en el minuto 13 y que, efectivamente, detuvo.

"Tuve una conversación con Vinicius y gané 50 euros. Le pregunté si quería jugar por 50 euros y gané”, comentó Giorgi Mamardashvili en zona mixta a las televisiones. "Me tenía que pagar, pero no me ha pagado", bromeó.

La apuesta se produjo tras un penal que el árbitro señaló de César Tárrega sobre Kylian Mbappé, una decisión que compartió el portero del Valencia. "Creo que sí era penal", reconoció.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Este fue el penal que atajó el arquero Giorgi Mamardashvili. | Fuente: ESPN

Giorgi Mamardashvili y su penal a Vinicius

Por otra parte, el guardameta del cuadro valencianista calificó de "partido histórico" la victoria sobre la 'Casa Blanca', a la cual no derrotaba de visitante desde el 2008.

"Es un partido histórico después de 17 años sin ganar aquí. Nos vamos con buena sensación por el buen trabajo", dijo en zona mixta.

Un Valencia que, con su victoria de este sábado, suma ya 34 puntos en su lucha por la salvación, a pesar de que a principios de este 2025 estaba a siete puntos de la permanencia.

"En la segunda mitad de la temporada sumamos puntos importantes y hay que seguir. No estamos tranquilos todavía", señaló.

Giorgi Mamardashvili fue clave en la victoria del Valencia, con el penal parado a Vinicius Junior y con una gran parada a 'Fede' Valverde que ni el georgiano “pensaba” que podía hacer.

"Puede ser -sobre si fue su mejor actuación-, pero faltan muchos partidos y lo voy a hacer mejor todavía. Esta es la línea que tengo que seguir siempre", comentó.

NUESTROS PODCAST

Cheque DOGE: ¿los que reciben Seguro Social podrán cobrarlo?

El gobierno propone un nuevo cheque de estímulo de hasta $5,000 por hogar. ¿Califican los beneficiarios del Seguro Social? Aquí te explicamos qué se sabe y por qué tu historial tributario podría ser clave.