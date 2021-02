Era ídolo, fue capitán, pero hoy la pasa mal: "Creo que tengo cerradas las puertas del Madrid" | Fuente: Difusión

Probablemente el nombre José María Gutiérrez no suene tanto para algunos hinchas del Real Madrid, pero si dices 'Guti' todo cambia. Formado en las divisiones menores del club, capitán e ídolo, el hoy técnico de fútbol contó en una entrevista cómo es que se siente ahora que está alejado del club de sus amores.

"Creo que tengo las puertas del Madrid cerradas. No por mi parte, por la de ellos”, asegura Guti, señalando directamente al club. “Como entrenador no me dieron la oportunidad de demostrar en el Castilla que un día podía dar el salto al Real Madrid", dijo el exjugadro de 44 años.

El mismo Guti, que tuvo la chance de dirigir al Real Madrid Castilla, contó porqué optó por dejar la 'Casa Blanca'. "Era el momento adecuado de salir. Ya había estado dos años en el juvenil A. El primero fue muy bueno y el segundo no tanto, necesitaba un reto mayor. No me fui porque no me dieran el Castilla. Me voy porque el Real Madrid y el Castilla tenían sus banquillos ocupados y quería seguir avanzando en mi carrera. Si hubiera seguido un año más en el Juvenil A, hubiera dado un paso atrás”, indica el entrenador, que trabajó también como asistente en el Besiktas.

Por último, también se animó a hacer un balance sobre su etapa como jugador del Real Madrid, donde estuvo durante quince temporadas. "Mis suplencias fueron en el Madrid, no en un Segunda B. Ser suplente en el Madrid viniendo de la cantera y jugando con los jugadores que yo he jugado, para mí fue todo. Podría haber jugado 700 partidos en otro sitio y nunca hubiera sido lo mismo. Prefiero lo mío", finalizó.