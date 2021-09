Guus Hiddink solo ganó la Copa Intercontinental en Real Madrid. | Fuente: AFP

Punto final. El exdirector técnico del Real Madrid y seleccionador de Curazao, Guus Hiddink, anunció este jueves que pone punto final a su larga carrera como técnico.



“Ayer hablé con el presidente de Curazao y llegamos a la conclusión de que, como la selección está entrando en una nueva trayectoria, es mejor que yo lo deje, así que voy a parar del todo”, dijo Guus Hiddink en una entrevista con la cadena neerlandesa SBS 6.



Hiddink, de 74 años, se contagió de la Covid-19 durante la primera mitad del año, lo que le obligó a dejar temporalmente el combinado nacional de Curazao en manos de Patrick Kluivert, que asumió la dirección de la selección caribeña de forma interina.

Hiddink le dice adiós a la carrera de entrenador

Guss Hiddink dirigió en los Mundiales Francia 1998 y Corea-Japón 2002. | Fuente: AFP

“Debido a la pandemia, no estuve activo por un tiempo. No tuvimos éxito a la hora de clasificarnos para la Copa del Mundo y el equipo no pudo jugar la Copa Oro”, se lamentó Hiddink.



Cuando le preguntaron si tiene pensado trabajar en otro país o para otra selección, el técnico respondió con un tajante “no” y aseguró que no va a hacer “un Advocaat”, es decir, no volverá a entrenar después de anunciar que lo deja, tal y como hizo Dick Advocaat, que actualmente dirige la Selección de Irak.



Guus Hiddink comenzó su carrera como entrenador en 1982 con el equipo neerlandés De Graafschap y pasó por clubes como PSV Eindhoven, Real Madrid, Valencia, Betis y Chelsea, entre otros. Dirigió también las selecciones de Corea del Sur, Australia, Rusia, Turquía y Países Bajos, esta última en dos etapas diferentes.

Por ejemplo, Jefferson Farfán, delantero peruano de Alianza Lima, fue uno de sus dirigidos en la Eredivisie. (EFE)

