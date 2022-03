Mauricio Pochettino solo ha ganado títulos locales con PSG. | Fuente: AFP

Noches complicadas. El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, reconoció este sábado que todavía no ha encontrado la tranquilidad que le permita dormir bien tras la eliminación en octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.



"Nos va a costar tiempo dormir con la tranquilidad de antes (por lo que pasó ante Real Madrid). Los golpes duros e inesperados, porque hasta el minuto 60 no esperábamos terminar así, hacen que sea difícil encontrar la tranquilidad para descansar", dijo Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa a su duelo liguero de mañana contra el Mónaco.



Pochettino aseguró no estar pensando en su futuro personal al frente del PSG, porque su prioridad es que el club sume su décima liga francesa, el único torneo que les queda por delante.

En PSG aún duele la eliminación ante Real Madrid

PSG no ha logrado la Champions de la mano de Mauricio Pochettino. | Fuente: EFE

Sin embargo, aseguró que se siente con ganas de seguir y que cree estar mejor preparado para hacerlo, gracias al conocimiento que ha adquirido en el último año al frente de una plantilla plagada de estrellas.



"Somos competidores por naturaleza y los desafíos y las revanchas nos dan energía. Más allá de la gran decepción y la tristeza, el poder otorgar al PSG la opción de pelear por un objetivo tan importante es un reto, la motivación es grande", señaló.



"Tras un año tengo las ideas más claras, creo que somos un cuerpo técnico mejor de cuando vivimos, estamos al frente de una plantilla que nunca antes se había vivido y siento que tenemos más conocimiento y más capacidad de gestión", indicó.



Esa experiencia "va a ser de mucho valor" para ellos tanto si siguen en el PSG como si es en otro club, agregó.



Mauricio Pochettino indicó que los análisis se harán a finales de temporada, pero precisó que deben aclarar con el club cuales son los objetivos en caso de seguir.



"Tenemos que sentarnos con el club para poder encontrar la mejor forma en que todos nos encontremos en una situación de comodidad. Eso pasa por el entendimiento de igualar las ideas, el proyecto, las formas, el cómo,... para que cuerpo técnico y club tengas visiones parecidas", señaló. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.