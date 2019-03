Real Madrid | Isco y Santiago Solari: paso a paso de cómo se rompió la relación

La mala relación de Isco y Santiago Solari. | Fuente: Composición

La eliminación de Real Madrid hizo más profunda el ‘cortocircuito’ entre Isco y Santiago Solari, que este domingo dejó fuera de la lista al volante español para el partido ante Valladolid por la Liga de España.

Pero, ¿cómo surgió la mala relación entre Isco y Solari? El diario AS de España publicó un informe en el cuál se detalla que el divorcio se produjo desde el primer encuentro de la era del entrenador argentino, que no convocó al malagueño ante Melilla en la Copa del Rey.

En ese momento se pensó que Isco fue reservado junto a Modric, Kroos y Bale. Sin embargo, los tres últimos sí fueron titulares en el siguiente partido ante Valladolid en José Zorrilla. En ese encuentro el jugador solo disputó 34 minutos.

La foto de Isco durante el partido de Real Madrid. | Fuente: Instagram

Para el medio de comunicación, la primera polémica entre ambos surgió cuando el jugador publicó en Instagram una foto disfrazado durante el partido ante Melilla. Esto provocó críticas e Isco respondió: “Es increíble, se puede subir una foto sin haberla hecho en este preciso momento”, aclaró.

Posteriormente, Isco jugó solo 17 minutos ante Viktoria Plzen y no fue considerado ante el Celta. En ese momento quedó claro que Solari no tenía en sus planes al seleccionado español, que explotó por su rol secundario en Real Madrid al hacerle un feo gesto a su entrenador en el bus previo del duelo ante la Roma.

En 2019 también fue más de lo mismo. Isco no es considerado por Solari, que en varios partidos envió a su pupilo a las gradas al no incluirlo en la lista de convocatorias. Uno de los momentos más tensos sucedió el último miércoles cuando el jugador decidió no subirse al bus al ver, por enésima vez, que no estaba entre los convocados ante el Ajax por la Champions League.

La respuesta de Solari no tardó en esperar y volvió a criticar a Isco: "Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego conseguir la forma competitiva", apuntó.

Ahora según LaSexta, el Real Madrid le abrió un expediente a Isco, que apenas a ha disputado 528 minutos con Solari, que está con un pie fuera del equipo merengues por malos resultados.