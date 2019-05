James Rodríguez no tiene opciones de quedarse en Bayern Munich. | Fuente: AFP

James Rodríguez es un involuntario protagonista del mercado de fichajes. Involuntarito, pues si dependiera del colombiano volvería por su revancha al Real Madrid, club dueño de su carta pase. Sin embargo, las puertas del club madrileño parecen cerradas mientras esté Zinedine Zidane en el banquillo.

Con este escenario adverso, el colombiano ha recibido una oferta para jugar en el PSG la próxima temporada. Según apunta el diario Bild, James Rodríguez les reveló a sus compañeros del Bayern Múnich que mantiene conversaciones con el elenco parisino y que las negociaciones incluirían a Neymar.

“Aún no hemos tomado una decisión. James me pidió una reunión, pero no la hemos tenido. Muy pronto la tendremos y veremos qué pasa", declaró Karl-Heinz Rummenigge, Director Deportivo del Bayern Múnich, sobre el colombiano.

Todo indica que el club bávaro no haría efectiva la opción de compra por James Rodríguez y esto motivaría que el jugador vuelva a cambiar de aires. El 'cafetero' ya tiene experiencia jugando en Francia tras su paso por Mónaco.