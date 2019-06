James Rodríguez se va del Bayern Munich | Fuente: FC Bayern Munich

El presidente del Consejo Deportivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, confirmó que el internacional colombiano James Rodríguez no seguirá en el club muniqués, que tenía una opción de compra al Real Madrid por valor de 42 millones de euros.



"La decisión sobre James está tomada en principio, Él me ha dicho en una conversación que quería pedirle al club que no hiciera uso de la opción (compra)", dijo Rummenigge en declaraciones a la revista "Sport Bild".



"En esas condiciones no tendría sentido mantenerlo en el equipo. El quiere jugar, ser titular y aquí no tiene eso garantizado. Personalmente lo lamento", agregó.



James Rodríguez llegó al Bayern Múnich en julio de 2017 cedido dos temporadas por el Real Madrid, a petición del entonces entrenador Carlo Ancelotti, quien, sin embargo, fue destituido en septiembre del mismo año.





Luego James tuvo una buena campaña con Jupp Heynckes, pero con su sucesor, Niko Kovac, no logró imponerse como titular.



Las lesiones además dificultaron que James luchara por un puesto en el equipo.



El jugador ahora volverá al Real Madrid, que según algunas informaciones aparecidas en diversos medios buscará traspasarle. Así, por sus servicios estarían interesados clubes italianos e ingleses.

(Con información de EFE)