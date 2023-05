Así quedó el pie de Karim Benzema tras un pisotón: terminó con cinco puntos de sutura tras duelo de Real Madrid

El francés Karim Benzema jugó frente al Rayo Vallecano con un corte en el pie derecho debido a un pisotón en el minuto 10 de encuentro y, según publicó su agente en redes sociales, recibió cinco puntos de sutura al acabar el partido.



"Ayer Benzema a los 10 minutos un rival le pisó el pie, pero, como siempre, no dijo nada, jugó todo el partido con dolor y ¡hasta marcó! Al final el médico le dio 5 puntos en el vestuario", escribió Karim Djaziri, agente de Benzema, en Twitter.



Una publicación que compartió junto a una foto del pie derecho del delantero galo y un video que muestra cómo el doctor le aplicó los puntos para cerrar la herida.



Un Benzema que mostró su dolor durante el encuentro, especialmente en la celebración del gol que marcó en el minuto 31 y en cuya celebración cojeó ostensiblemente y acudió a hablar con el médico del equipo.



Un contratiempo que, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, le hace ser duda para el partido del sábado contra el Sevilla y su presencia o no en el encuentro dependerá de si el viernes puede entrenar junto al resto de sus compañeros.

Benzema no entrenan con sus compañeros

El brasileño Vinicius Junior, por una inflamación en la rodilla izquierda, y el francés Karim Benzema, con un corte en el pie, no entrenaron este jueves junto al resto de sus compañeros y son duda para el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Sevilla el sábado.



La presencia de ambos jugadores en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán depende, según pudo saber EFE de fuentes del conjunto blanco, de si pueden entrenar o no en la sesión del viernes.



El brasileño podría, en caso de recuperarse, disputar su último partido fuera de casa de la temporada después de los insultos racistas que sufrió en Mestalla el pasado domingo y que han desembocado en numerosas muestras de apoyo para 'Vini' y en mensajes para luchar contra el racismo.



Por otro lado, Benzema no entrenó debido a un corte en el pie derecho que sufrió en el minuto 10 del encuentro contra el Rayo Vallecano, en el que marcó 21 minutos después.



El atacante francés aguantó el dolor, jugó todo el partido y tras este recibió cinco puntos de sutura para cerrar la herida; por lo que no entrenó este jueves.



Ambos son dudas y la única baja segura para el técnico italiano Carlo Ancelotti es la del español Dani Carvajal, quien cumplirá sanción por acumulación de tarjetas tras ver la quinta amarilla contra el Rayo Vallecano por una entrada sobre Unai López en el minuto 60.



