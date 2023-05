¿Se despide? Karim Benzema comunicó al Real Madrid la millonaria oferta del Al Ittihad de Arabia Saudita

Cuando todo hacía creer que había Karim Benzema para rato en el Real Madrid, apareció el poderoso Al Ittihad para trastocar los planes. Según se conoció, el vigente campeón de la Liga de Arabia Saudita le hizo una atractiva oferta, que contempla, además de un millonario sueldo, una propuesta a largo plazo.

De acuerdo al Diario AS de España, el delantero francés ya comunicó al club merengue la opción de mudar sus goles al medio oriente. Y, aunque no lo ha decidido aún, la posibilidad es grande, no solo por lo que significan los 400 millones de euros por dos años, sino, además, porque le ofrece el seguir teniendo grandes ingresos como Embajador del Mundial 2030.

A ello, hay que agregar que los contratos en el mencionado país son limpios, libres de impuestos. En ese sentido, la posibilidad de Karim Benzema es similar a la que tiene en carpeta Lionel Messi, actualmente en el Paris Saint-Germain.

La intención de contar con ambas figuras tiene que ver con que Arabia Saudita, cuyos socios son Turquía y Grecia, tiene una estretagia para ser sede del Mundial 2030, la Copa del Mundo del Centenario. Su principal rival es la candidatura ibérica conformada por España, Portugal y Marruecos.

Karim Benzema ganó la Copa del Rey con Real Madrid en 2023Fuente: Real Madrid

La situación de Karim Benzema en el Real Madrid

Karim Benzema, quien lleva 18 goles en 23 partidos en LaLiga, culmina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio, pero, desde el último 1 de enero, es libre de negociar con cualquier institución.

Sin embargo, más allá de esa libertad, los hinchas merengues daban por descontada su renovación, pues el propio entrenador del primer equipo, Carlo Ancelotti, había asegurado su continuidad.

Por lo pronto, el Real Madrid espera pacientemente la resolución de su figura, cuya salida obligaría a la directiva a cambiar el plan y apuntar a algún centrodelantero de nivel. Todo debe resolverse en los próximos días.

Este domingo, ante el Athletic de Bilbao, el 'Gato' podría disputar su último encuentro oficial con la camiseta madridista.

