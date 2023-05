¿Llega a la 'semi' de Champions? Benzema es baja en la convocatoria del Madrid para enfrentar a Real Sociedad

A una semana de la semifinal frente a Manchester City por la Champions League , Real Madrid no podrá contar con Karim Benzema para el duelo de este martes ante la Real Sociedad.

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, no figura en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra la Real Sociedad de este martes por LaLiga, sin que el club haya precisado si está lesionado.

De acuerdo a la prensa española, el entrenador Carlo Ancelotti busca con esta ausencia de Karim Benzema para el partido de jornada 32 de Liga en San Sebastián, preservar al francés para la final de la Copa del Rey del sábado contra Osasuna en Sevilla y pensando en la semifinal ida de la Champions League ante Manchester City, exactamente dentro de una semana.

Karim Benzema se une así a la lista de jugadores que no viajan al País Vasco, junto a los lesionados David Alaba, Ferland Mendy y Luka Modric, y Vinícius Jr., sancionado por acumulación de amonestaciones.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Convocatoria sin Benzema para enfrentar a la Real SociedadFuente: Real Madrid

Real Madrid sin Benzema ni Vinícius

Sin Vinícius Jr. y sin Karim Benzema, la dupla goleadora del Real Madrid en las dos últimas campañas, Eden Hazard, Mariano Díaz o, incluso la joven promesa Álvaro Rodríguez, podrían tener un puesto titular en el ataque blanco contra la Real Sociedad.

Benzema se encontraba en una gran dinámica: marcó tres tripletes en abril, el último el sábado contra el Almería (4-2), y presiona a Robert Lewandowski en la tabla de goleadores de la Liga (17 goles frente a 19, pero con siete partidos menos que el polaco).

A sus 35 años, el capitán merengue y vigente Balón de Oro está atravesando una temporada con altibajos, minado por pequeños problemas físicos: ya se ha perdido 14 partidos esta temporada, es decir, su mayor número de bajas desde que empezó su carrera profesional (se había perdido 13 partidos en la temporada 2017-2018 por una lesión en los isquios).

¿Kevin De Bruyne lesionado?

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó que Kevin de Bruyne no se entrenó este lunes con el grupo y que ha empezado a "moverse", pero no desveló nada más del estado físico del belga.

De Bruyne no viajó este fin de semana a Londres para el partido contra el Fulham por una lesión y es duda para los próximos partidos de los 'Sky Blues'. En rueda de prensa, Guardiola informó de que el belga no se entrenó con el resto de sus compañeros, pero no quiso dar más información sobre el estado del belga.

Además, Guardiola confirmó que Nathan Aké ya está entrenándose con normalidad y que estará disponible para enfrentarse al West Ham United este miércoles.





NUESTROS PODCASTS

Día del Trabajo: ¿Cuáles son las condiciones en las que labora hoy el peruano de a pie?

Los índices de empleo adecuado, aquel que ofrece beneficios y protección, no se recuperan y los ingresos han perdido su capacidad adquisitiva a causa de la subida de los precios, ¿Cómo podría solucionarse este problema?