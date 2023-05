Al Manchester City le sale casi todo bien. Casi. Porque, aunque trepó a lo más alto de la Premier League y clasificó a la semifinal de la Champions League, es probable que no pueda contar con una de sus principales figuras: Kevin de Bruyne. Así lo confirmó el entrenador del cuadro inglés, Pep Guardiola.

Los celestes visitarán al Real Madrid el próximo martes 9 de mayo, desde las 2:00 p. m. (hora peruana), por la semifinal de ida del torneo europeo más importante a nivel de clubes. Sin embargo, es muy probable que lo hagan sin el belga de 31 años.

"Kevin de Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar", dijo inicialmente. Además, cuando se le consultó por el tiempo de baja, optó por no dar detalles. "Lo desconozco", complementó.

El mediocampista se lesionó en el partido ante Arsenal. Aunque se retiró caminando y sin aparentes molestias, en la conferencia de prensa post encuentro, Pep manifestó que fue el propio jugador quien, a los 80 minutos de juego, pidió su cambio. Luego, quedó fuera de la convocatoria ante Fulham.

Antes de enfrentar al Real Madrid por semifinal de Champions League, el Manchester City tendrá dos duelos por Premier League: frente a West Ham y Leeds, miércoles 3 y sábado 6 de mayo, respectivamente.

Kevin de Bruyne en la Champions

Kevin de Bruyne es pieza importante en el esquema de Pep Guardiola. Hasta la fecha, el equipo ha disputado 10 partidos en el torneo europeo. De ese total, el volante belga de 31 años fue titular en seis de los siete que disputó.

Es el máximo asistidor del Manchester City en la Champions League 2022-23, con cuatro pases de gol. Además, hizo una anotación en el encuentro ante el Leipzig.

Manchester City en la Premier League

Manchester City tiene como claro objetivo ganar no solo la Champions League, sino además el trofeo del torneo local. De hecho, recientemente consiguió mover al Arsenal de la punta de la tabla y asentarse ahí, sacándole un punto de ventaja. Los celestes tienen 76 unidades, mientras que los 'Gunners' suman 75.

En ese sentido, Pep Guardiola manifestó que aún no piensa en el duelo ante los merengues. "Aún no pienso en el Real Madrid. Tengo más o menos una idea. Normalmente solo pienso en el próximo partido y ahora mismo no tenemos tiempo para priorizar nada. Ser campeón en la Premier está a un nivel similar que la Champions, así que mi atención está ahora en el Fulham, luego en el West Ham United y luego en el Leeds United. Después, nos prepararemos para el Real Madrid", indicó.