Karim Benzema señaló que el partido de octavos de final de la Champions League entre el PSG y el Real Madrid del próximo 15 de febrero será "especial" por muchos motivos, entre otros por enfrentarse a su compañero y amigo de selección Kylian Mbappé.

El encuentro de ida de los octavos de final, en el Parque de los Príncipes, confrontará a los líderes de las ligas española y francesa, con el tema de por medio de la presencia en el PSG de Kylian Mbappé y todas las especulaciones acerca de que podría firmar por el Real Madrid al final de la temporada.

"Los partidos de Champions League son siempre complicados", dijo Karim Benzema en una entrevista con ‘Telefoot’, donde reconoció que prefería tener otro rival en la ronda de octavos.

"Nos hubiera gustado otro adversario para la eliminatoria de octavos de final, desgraciadamente nos ha tocado París", señala el goleador del Real Madrid, que hubiera preferido un duelo contra el PSG más adelante en el torneo.





Benzema quería evitar al PSG en la Champions

Karim Benzema señaló que enfrentarse a Kylian Mbappé será "especial, porque nos llevamos bien, por muchas cosas. Va a ser un buen partido".

Actual líder de los goleadores en LaLiga con 17 tantos, Karim Benzema está en su decimotercera temporada en el Real Madrid y vive un gran momento de juego. Capitán, máximo artillero y determinante en toda la generación ofensiva para el conjunto de Carlos Ancelotti.

"He crecido, aquí me he hecho un hombre", concluyó el francés por toda su etapa en la 'Casa Blanca'.





