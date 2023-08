Kepa fue presentado en Real Madrid y respondió al reto de reemplazar a Courtois: "Soy más fuerte que antes"

Inicio de ciclo en la ‘Casa Blanca’. El arquero español Kepa Arrizabalaga fue presentado este martes como nuevo futbolista del Real Madrid, confesando que es "uno de los días más importantes" de su vida y su carrera, y aseguró que por su parte "no va a faltar trabajo, esfuerzo y compromiso" para un reto al que llega "más maduro" y sin compararse con otros porteros como Iker Casillas o Thibaut Courtois.

"Siento felicidad y orgullo de pertenecer al Real Madrid. Es un día para disfrutar y compartir con los más cercanos. Han sido días intensos, pero cuando tuve la propuesta del Real Madrid, lo tuve todo claro. Siempre he seguido LaLiga, he crecido viendo a Iker Casillas, ha sido uno de mis referentes", indicó el futbolista de 26 años.

Kepa, nuevo arquero del Real Madrid

Kepa Arrizabalaga confirmó que tuvo "otras propuestas de clubes importantes", pero insistió en que la decisión de firmar por el Real Madrid "fue muy fácil". "Fue hace un par de días, después de entrenar tuve una llamada y todo se aceleró", explicó, recordando cuando tuvo contactos con el club merengue hace cinco años.

"El fútbol no se puede predecir, es muy cambiante. Me centro en el momento, esté donde esté, dar el cien por cien. Estoy preparado para darlo aquí. Ha sido cuando ha tenido que ser. Mi carrera no se puede cambiar, el futuro es el Real Madrid", agregó.

Cedido por el Chelsea hasta final de temporada, Kepa estuvo a punto de fichar por el Bayern Munich, pero la llamada del Real Madrid lo cambió todo.

El portero viene a suplir la baja de Thibaut Courtois, que el jueves pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento, que le mantendrá apartado de los terrenos de juego casi toda la temporada.

El reto del Real Madrid

Kepa Arrizabalaga comenzó su carrera profesional en el Basconia de España, de la tercera división. Pasó por las filas del Bilbao Athletic, Ponferradina y Real Valladolid hasta debutar en la máxima categoría en el curso 2016-17 en el Athletic Club. Solo dos años después emigró al Chelsea, su club durante las últimas temporadas y que en el pasado curso recuperó la continuidad al registrar un total de 39 compromisos jugados.

"Estoy preparado para afrontar este reto. Ahora soy mucho más fuerte, los años te curten, he pasado por todo tipo de situaciones. Siempre he intentado quedarme con lo bueno, aunque no fuera la mejor situación", comentó sobre su experiencia.

"Los cinco años en el Chelsea los veo desde un punto de vista positivo. Es un gran club, hemos luchado por títulos en Europa e Inglaterra, he jugado con grandes jugadores, he levantado títulos. Hay momentos que son complicados, pero cuando miro atrás lo veo como una experiencia bonita y positiva", añadió sobre su etapa en el equipo londinense.

