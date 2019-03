Keylor Navas volvió al once de Real Madrid. | Fuente: EFE

Keylor Navas (32 años) volvió de titular ante Celta de Vigo con la llegada de Zinedine Zidane al Real Madrid. Ahora el arquero costarricense señaló que la “alegría” volvió al vestuario merengue tras la salida del argentino Santiago Solari.

"Nunca he sido de comparar entrenadores. Lo pasado es pasado. El grupo está trabajando muy bien. La alegría ha llegado al vestuario y eso es lo importante. Zidane habla con todos cara a cara. No sé si hacía falta un cambio. El club lo vio necesario. Nosotros tenemos que ser profesionales y trabajar", declaró Navas al término del triunfo por 2-0 en el Santiago Bernabéu.

En otro momento,reiteró que desde quedarse en el Real Madrid y que desea cumplir su contrato. "Hace tiempo que no jugaba y estoy muy contento. El futuro ya se verá. Mientras esté aquí trabajaré como siempre. La situación ahora es una, en verano es otra. Mis ganas de estar aquí no han cambiado. Mi intención es cumplir el contrato que tengo", sostuvo.

Navas además respondió a sus críticos en relación. “El que dijo que yo me entrenaba mal se tiene que confesar. O no me conoce o nunca vio un entrenamiento en Valdebebas, Allí lo sabe todo el mundo cómo me entreno. Al final de túnel siempre está la luz y para eso trabajé. Ahora quiero disfrutarlo”, finalizó.

El arquero latinoamericano respondió a la confianza de Zidane y dejó su valla invicta, algo que no sucedía hace 9 encuentros en el cuadro merengue.