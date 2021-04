Kylian Mbappé, delantero de PSG. | Fuente: AFP

El delantero francés Kylian Mbappé está cansado de las críticas que recibe a su juego, tanto en el París Saint Germain (PSG) como en su selección, y explica que aceptarlas es más complicado para un futbolista que juega en Francia que para los que están en clubes extranjeros.



"Las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en un club de tu país y lo das todo por la selección. Llega un momento en el que cansa, sí", contó Kylian Mbappé a la radio RTL tras la victoria de la selección gana contra Bosnia Herzegovina de anoche (0-1) con un gol de Antoine Griezmann.



"Es diferente para los futbolistas que juegan en el extranjero, que vuelven a Francia para jugar con la selección. Yo estoy aquí todo el tiempo, me afecta más. Pero ya sabía lo que había cuando fiché por el PSG", señaló el futbolista, cuyo contrato con el club de la capital expira a finales de la próxima temporada, y que está en la mira de Real Madrid.



En el punto de mira de varios grandes clubes europeos, el delantero de 22 años se niega por ahora a prolongar su compromiso con el PSG, tal y como le piden los propietarios qataríes, temerosos de que se les vaya gratis en 2022 un jugador por el que en 2017 pagaron 180 millones de euros.



Sobre su continuidad en PSG

"Veremos lo que pasa, pero las críticas cuentan también. Aunque no son lo único. Lo más importante es sentirse bien donde estés, disfrutar cada día", aseguró Mbappé, que negó haber decidido sobre su continuidad o no en París: "Si las cosas hubieran avanzado hubiera venido a decirlo. Lo haré cuando haya tomado una decisión".



El mes de marzo no ha sido muy brillante para él, ni con el PSG ni en los tres partidos que ha jugado con la selección, en los que se ha visto eclipsado por Griezmann, verdadero baluarte del equipo.



"Entre el encadenamiento de partidos y los viajes es difícil, no hay tiempo para recuperarse y eso se nota en el espectáculo. (...) Pero teníamos que sumar puntos y hemos logrado 7 de 9", comentó.

