Kylian Mbappé tiene 24 goles marcados en la temporada con el PSG. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé es uno de los principales jugadores que el Real Madrid tiene para reforzar su ataque en el próximo periodo de transferencias. Si bien la 'Casa Blanca' ha intentado adquirir los servicios del atacante del PSG en oportunidades anteriores, no lo han logrado al no poder llegar a un acuerdo con el elenco parisino por la carta pase del futbolista.

Sin embargo, con otra postura para negociar, el PSG está abierto a recibir otra oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé. Y, según la revista 'FourFourTwo', ya tienen definido qué condición darle a la 'Casa Blanca' para que esta transferencia se concrete: que incluyan dinero y al portero Thibaut Courtois en un trueque.

A pesar de que el PSG ha sellado a inicios de temporada el fichaje de Keylor Navas y parecen estar contentos con ello, aún así creen conveniente incoporar a otro guardameta. En esta oportunidad, el elegido es nada menos que el belga Thibaut Courtois, con quien el costarricense ya compartió vestuario en Real Madrid.

No obstante, aún no se ha detallado el monto exacto de dinero que estaría involucrado en esta operación entre el Real Madrid y PSG. Aún con la inclusión de Thibaut Courtois, se espera que no baje de los 120 millones de euros.