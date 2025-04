Kylian Mbappé negó que su madre sea su agente: "En el mundo del fútbol, la gente no quiere que haya muchas chicas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la previa del choque ante Arsenal en Champions League, Kylian Mbappé habló sobre su madre, Fayza Lamari. El delantero de Real Madrid aseguró que ella no es su agente y cuente un papel determinante sobre su futuro futbolístico.

“La gente tenía una imagen dura de ella. En el mundo del fútbol, la gente no quiere que haya muchas chicas. No lo ven bien. Es falso, no es mi agente, es mi madre. Solo quiere lo mejor para mí, también lo hace con mi hermano, pero él no es famoso como yo”, apunto el delantero francés de 26 años.

Mbappé, en entrevista con La Sexta de España, fue más allá sobre el tema. "No ha sido una cosa que yo no quería, siempre me pregunta '¿qué quieres hijo? Voy a ir por ti'. Y eso es importante para mí y en la familia somos muy así".

La estrella de cuadro merengue reconoció que su madre y padre han sido claves para su éxito. "Cuando te vas a un lado, la gente del otro lado va a hablar mal y habla mal de ella. Yo sé lo que hace mi madre para mí, hace cosas muy importantes para mí, como hace mi padre. Los dos han sido muy importantes en mi camino", puntualizó.

El núcleo familiar de Kylian Mbappé

“Hablo mucho con mi familia, con mi padre, tenemos la pasión por el fútbol. Con mi madre hablo del lado más humano. Desde pequeño tenía claro que acabaría aquí, lo quería de todo corazón. Fui un niño normal que tenía un sueño, con talento, pero tenía mis errores. Lo más importante siempre fue el fútbol. Hay que ser humilde. Intento tener la vida más normal posible. Quiero dar la imagen de que soy un tío normal”, concluyó.

