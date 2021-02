Kylian Mbappé y Mauricio Pochettino. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé es el futbolista de moda en Europa por encima de Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus). La estrella de 22 años anotó un triplete contra Barcelona en una de sus mejores actuaciones con la camiseta de París Saint Germain (PSG).

Su rutilante actuación ha generado que se incremente el interés de Real Madrid por sus servicios. En esa línea, en PSG ya planean el sustituto de Mbappé en caso se confirme su partida en los próximos meses.

El diario Mirror señala que el atacante de Tottenham Harry Kane es prioridad para Mauricio Pochettino, que ya conocer al goleador inglés por su paso en el banquillo de los 'Spurs'.

Mbappé aún no ha decidido su futuro. Su contrato con PSG culmina su contrato en junio del 2022, aunque en España se asegura que Real Madrid lanzará una buena oferta para fichar al futbolista en el próximo mercado de fichajes.

Mbappé es uno de los jugadores más caros del fútbol mundial. Está cotizado en 180 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Harry Kane delantero de los 'Spurs'. | Fuente: AFP

No es triunfalista

"Es magnífico pero no hemos ganado nada": el delantero estrella del PSG Kylian Mbappé, autor de un triplete ante Barcelona, trató de calmar los ánimos tras la goleada en la ida de octavos de final de la Champions League.

"Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera", dijo a la televisión RMC Sport, tras el partido.

"Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder. Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto", añadió.





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.