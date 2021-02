Mbappé viene de anotarle un triplete al Barcelona por la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

En Real Madrid sacan cuentas para hacerse con el fichaje de Kylian Mbappé. Solo él o Erling Haaland llegará para la próxima temporada ya que el club merengue no tiene prepuesto para lograr las dos contrataciones al mismo tiempo (crisis económica a causa del COVID-19).

PSG no solo sabe que Real Madrid quiere a Kylian Mbappé, sino también el gobierno francés de turno que encabeza el presidente Emmanuel Macron. Este viernes, la ministra de Deportes, en una entrevista con France Info, le habló directamente al jugador para que este siga regalando su fútbol en la Ligue 1.

"Mbappé, quédate en Francia. Queremos seguir viendo tu juego aquí. Te necesitamos, el público te necesita, PSG te necesita y los jóvenes deben tener como modelos a talentos como tú. Quédate en Francia", fue lo que sostuvo Roxana Maracineanu ante un eventual traspaso del delantero al Real Madrid.

Mbappé o Haaland: solo uno en Real Madrid este 2021

Mbappé se ha enfrentado al Real Madrid por la Champions. | Fuente: UEFA

El contrato del internacional con la Selección de Francia y campeón en el Mundial Rusia 2018 va hasta mediados del año 2022.

La 'Casa Blanca' tiene como plan que si no llega a mediados de 2021, el jugador no renueve para que así arribe a costo cero. Sin embargo, los parisinos no barajan que se marche sin ganancias, según indicó el programa El Chiringuito el último jueves.

Por otra parte y alejando del tema Kylian Mbappé, el primer equipo del Real Madrid -con la baja de Karim Benzema- enfrentará este sábado al Valladolid por LaLiga Santander. Los dirigidos por Zinedine Zidane marchan en el segundo puesto con 49 puntos, a seis unidades del líder Atlético.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?