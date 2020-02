Thomas Tuchel, entrenador de PSG. | Fuente: AFP

El entrenador del París Saint Germain, Thomas Tuchel, no agudizó el enfrentamiento que tuvo con Kylian Mbappé, que no ocultó su molestia por ser reemplazado ante Montpellier por la Liga de Francia.

"No hay crisis. No estoy enfadado personalmente. Yo soy el entrenador y ellos jugadores muy importantes, a los que necesitamos para ganar partidos. Pero también es necesario controlar al grupo y que no haya división", señaló el entrenador alemán en conferencia de prensa.

Tuchel reconoció que "hay momentos en los que la relación entre un entrenador y un jugador puede ser más difícil" pero se mostró convencido de que Mbappé ha entendido los motivos "deportivos" por los que le remplazó en el minuto 69 del duelo contra el Montpellier.

El entrenador alemán no le dio importancia al incidente y confía que Mbappé no aprovechara la circunstancia para dejar el PSG. "No creo que aproveche esta situación para dejar el club. Tiene contrato con nosotros, le he explicado los motivos por los que tomé esa decisión", dijo.

Asimismo, Tuchel negó que “tenga miedo” de reemplazar a Neymar. "Si empiezo a tomar decisiones 'políticas' estoy perdido. Todo el mundo me presionaría y solo podría cambiar al más joven", señaló.

Hay que indicar que Mbappé, que interesa al Real Madrid por pedido expreso de Zinedine Zidane, le dio un ‘like’ a las fotos de Karim Benzema en Instagram tras el triunfo ante Atlético de Madrid.