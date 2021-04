Zinedine Zidane tiene una buena relación con Mbappé. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé sería la gran apuesta de Real Madrid para el próximo mercado de fichajes. Real Madrid anhela desde hace varios años en contratar al delantero francés de 22 años que ha decidido no renovar con el París Saint Germain (PSG), según medios franceses.

Ante ello, el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, fue consultado sobre la posibilidad de Kylian Mbappé de vestirse de blanco en la próxima temporada. 'Zizou' señaló que conoce muy bien al crack mundial.

"Yo conozco a Mbappé, nos conocemos bien. No es mi jugador y no puedo hablar de él. Te puedo hablar del partido de mañana, es lo que me interesa", señaló Zidane que luego no descartó que en el futuro Mbappé pueda llegar a la Casa Blanca.

"Veremos lo que Kylian quiera hacer en el futuro. De momento no es mi preocupación", agregó sobre el campeón mundial que culmina su contrato con el campeón francés el 30 de junio del 2020.



Como se sabe, Zidane ha dicho en anteriores oportunidades que Mbappé es un jugador de gran calidad, pero que no hablará más de él por pertenece aún al PSG.

Zinedine Zidane dijo que el retorno de Eden Hazard depende solo del jugador. "Depende únicamente de las sensaciones del jugador, con nosotros hay un proceso de recuperación pero luego lo importante es su sensación, hablando claro con el entrenador". añadió.

