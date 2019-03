Zinedine Zidane habló sobre Paul Pogba en su última conferencia de prensa. | Fuente: AFP/EFE

Entre franceses se entienden. Durante las últimas semanas, Paul Pogba ha sido vinculado al Real Madrid tras dar a conocer que uno de sus sueños es poder vestir la camiseta de la escuadra merengue y parece ser que tiene la aprobación de Zinedine Zidane. 'Zizou' indicó que hay pocos futbolistas en el mundo con tanto talento como el volante de 26 años y no le cerró las puertas del club una vez que finalice su vínculo con Manchester United.

"Me gusta mucho Paul Pogba y lo conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos futbolistas que tienen tanto talento como él. Es un centrocampista que sabe defender y atacar, sobre todo en el campo. Ahora juega en el United pero sé lo que ha dicho sobre su deseo de venir al Real Madrid. Si cuando termine su experiencia en Inglaterra él quiere venir, ¿por qué no lo va a hacer?", dijo el estratega de 46 años.

Asimismo, al momento de ser consultado si considera justo que se valorice a Kylian Mbappé en 280 millones de euros, Zinedine Zidane evitó hablar mucho sobre el tema y enfatizó que los únicos que marcan los precios en un futbolista son los equipos.

"Hoy en día no podemos decir que un jugador vale 100, 150 o 300 millones; eso lo marcan los clubes. Cuando llegué al Real Madrid, lo hice por 72 millones y dije que me parecía una locura. Sabemos el jugador que es Kylian Mbappé pero no es mío; por lo tanto, no hablaré de él por respeto a él, al PSG, a nuestro club y a mis futbolistas", sentenció Zinedine Zidane.