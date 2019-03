Real Madrid quiere renovar su plantel para la próxima temporada. | Fuente: EFE

Una opción para volver. El regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid puede abrir una esperanza para algunos jugadores que actualmente están cedidos en otros clubes. Uno de ellos es James Rodríguez, el colombiano que está préstamo en Bayern Múnich.

Según apunta Don Balón, James Rodríguez se comunicó con Florentino Pérez para definir su futuro. El colombiano tiene contrato vigente con Real Madrid, pero juega cedido en el Bayern Múnich. Precisamente, el club bávaro le ha hecho saber su intención de ejercer la opción de compra de su pase.



El mediocampista conversó con el titular madrileño para saber qué pasará con él. El citado medio deslizó que James Rodríguez quiere volver al Real Madrid y ser parte de la próxima temporada, todo esto con la intención de luchar por un lugar en el equipo titular de Zinedine Zidane.

"Allí tengo todo, tengo casa, gente que me quiere, entonces no sé... a ver qué pasa. Yo por ahora tengo contrato con el Bayern Múnich y en el futuro nadie sabe nada, yo solo quiero acabar esta temporada bien, y ya ahí veremos", afirmó James Rodríguez hace algún tiempo. Sin embargo, el jugador se fue del club madrileño porque el francés no lo consideraba en su equipo.