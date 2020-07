Real Madrid. | Fuente: AFP

A falta de disputarse la última jornada de LaLiga Santander 2019/20, el Real Madrid, que aseguró el título tras ganar al Villarreal en el Alfredo di Stéfano, es el único equipo invicto en casa y es el mejor visitante del torneo.



La derrota de su gran rival, el Barcelona, frente a Osasuna (1-2) en esta trigésima séptima fecha ha dejado al conjunto del francés Zinedine Zidane como único que no ha perdido encuentro alguno en su feudo, ni en el Santiago Bernabéu ni en el Di Stéfano, donde ha jugado desde la reanudación de la competición tras el parón por la pandemia de la COVID-19.



El Real Madrid ha ganado como local quince de los diecinueve partidos disputados y ha empatado cuatro, ante Valladolid (1-1), Betis (0-0), Athletic (0-0) y Celta (2-2).



No obstante, no es el equipo que ha logrado más puntos en casa, ya que, con 49, le supera en uno el Barcelona, que ha sumado un total de 50 tras ganar dieciséis, empatar dos y perder uno.



También han perdido tan solo un encuentro el Atlético de Madrid, que será tercero en esta tabla a falta de recibir a la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano y el Valencia, que hasta ahora ha logrado un punto menos que el cuadro de Diego Pablo Simeone y ya no le queda partido alguno en Mestalla.



El Real Madrid ha hecho, por lo tanto, la diferencia en sus desplazamientos. Aunque le resta jugar en Butarque contra el Leganés, es y será el mejor como visitante. Ha sumado 37 puntos, cuatro más que el Sevilla, que recibirá al Valencia el domingo.



El bloque de Zidane se ha impuesto en once de los dieciocho partidos que ha jugado fuera, ha empatado cuatro y ha perdido tan solo tres, frente a Mallorca (1-0), Levante (1-0) y Betis (2-1).



(Con información de EFE)