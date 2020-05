¿No fue entrenando? Periódico serbio revela cómo se lesionó Luka Kovic | Fuente: Twitter

Después de no convencer en su primera temporada con el Real Madrid, el presente de Luka Jovic no pinta del todo bueno. El delantero serbio se saltó el confinamiento en plena pandemia, ha vuelto lesionado a los entrenamientos y ahora parece que esta lesión no ocurrió mientras seguía con su plan de entrenamiento en su casa, sino que fue por otro motivo.

Ha sido el periódico de su país, Kurir, el que ha presentado un informe sobre el verdadero motivo de la lesión de Luka Jovic y ahí señala que todo se debe a que el jugador se cayó de una pared. La fuente del diario es un familiar del atacante. "¡Estaba realmente herido! Se cayó de una pared, no se cómo explicártelo, y realmente no entiendo cómo pasó. Básicamente, todo sucedió por accidente!".

De esta manera, el informe de dicho medio contradice las declaraciones del padre de Luka Jovic, quien días antes había explicado la lesión de su hijo al mismo diario. "Está deprimido y tiene un poco de miedo. Es terrible. No esperábamos esto. Estaba entrenando en su casa en Belgrado de acuerdo con el programa de entrenamientos que recibió del club y durante un ejercicio sintió un gran dolor. ¿Quién podía saber que era tan grave?".

Así, el futuro de Luka Jovic en el Real Madrid sigue siendo un misterio. En los últimos días se habló de que el jugador alcanzó un acuerdo con el AC Milan para la próxima temporada, sin embargo, desde España niegan esta versión. Su precio de salida rondaría los 40 millones de euros.