Luka Modric llegó al Real Madrid procedente del Tottenham. | Fuente: @realmadrid

Hay motivos para festejar. Este sábado que se cumplen diez años de la llegada al Real Madrid de Luka Modric, uno de los jugadores más laureados de su historia con 21 títulos, el croata festejó "una de las mejores decisiones" de su vida, en una experiencia que definió como "un sueño" del que no quiere despertar.



"Hoy, hace 10 años, fiché por el Real Madrid. Una de las mejores decisiones de mi vida. Jugar en el mejor club del mundo es un sueño del que todavía no me quiero despertar. ¡Hala Madrid! Seguimos", escribió Luka Modric en su cuenta oficial de Twitter.



Real Madrid recordó una fecha especial, el 27 de agosto de 2012, cuando logró desbloquear una situación compleja con el Tottenham para poder firmar a Modric, presentado en el Santiago Bernabéu con el 19 a su espalda.

Luka Modric recuerda su traspaso al Real Madrid

Diez años después, con 36 y a dos semanas de cumplir 37, el internacional en la Selección de Croacia sigue como un gran referente madridista tras marcar una época.

"Diez años de magia", publicó la 'Casa Blanca' junto a un vídeo repasando acciones y logros de un jugador que lo ha ganado todo: 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España en un total de 439 partidos.

Carlo Ancelotti también rindió su particular homenaje a uno de sus hombres fuertes en la plantilla. "Ha sido un buen fichaje para el Real Madrid y para Luka Modric porque encontró el mejor sitio para mostrar todas ss cualidades".

"Ha tenido una carrera con mucha continuidad, jugando siempre bien y dando un nivel muy alto. Puede seguir porque le veo fresco, muy motivado cada entrenamiento", sentenció sobre el '10' del Real Madrid.

Lo que se le viene al Real Madrid y Modric

Por otra parte, los merengues se preparan para lo que será su participación en la tercera jornada de LaLiga Santander 2022-23.

Invicto con dos victorias, visitará al Espanyol, que tan solo tiene un punto en las primeras dos fechas del certamen local.

