Luka Modric ha anotado un gol en la presente temporada con el Real Madrid. | Fuente: AFP

Luka Modric tuvo que retirarse en los minutos de descuento del empate 1-1 entre la Selección de Croacia con Gales después de recibir un fortísimo golpe. Este hecho encendió las alarmas en el Real Madrid considerando que el volante de 34 años ya se había lesionado al inicio de la temporada, pero parece ser mucho menos grave de lo pensado.

En rueda de prensa, Luka Modric se refirió a su lesión y aseguró que solo se trata de un golpe en el músculo. El mediocampista del Real Madrid reveló que el proceso de recuperación no será muy extenso y dejó entrever que estaría volviendo a los terrenos de juego en no mucho tiempo.

"Tengo un golpe en el músculo que duele poco y tiene una hinchazón grande, pero no creo que sea grave. Si bien el médico de la Selección de Croacia dijo que era desagradable, la recuperación no debería ser larga y estaré bien en unos días. Eso se le comunicó inmediatamente al área médica del Real Madrid y no creo que digan nada", dijo.

La participación de Luka Modric en el partido del Real Madrid contra Mallorca este fin de semana por la Liga Santander está en duda. No obstante, de no tener minutos, los seguidores del club merengue esperan que reaparezca ante Galatasaray o contra el Barcelona.