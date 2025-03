Sentimiento por Real Madrid: Luka Modric reitera su deseo de retirarse en la 'Casa Blanca'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luka Modric llegó al Real Madrid para la temporada 2012-13, de la mano de José Mourinho; y, desde esa campaña, no se mueve de la 'Casa Blanca', con la que lo ha ganado todo a nivel profesional.

Actualmente, Luka Modric tiene 39 años y su contrato en el Real Madrid acaba a mediados del presente año. Más allá si vaya a renovar el vínculo o no con el conjunto merengue, el volante croata ha dejado en claro que le encantaría retirarse con la camiseta blanca en el pecho.

"Ahora no pienso en el retiro, pero como siempre he dicho me gustaría retirarme en el Madrid. Eso sería un sueño para mí y vamos a ver qué pasa", fue lo que dijo Modric en entrevista con Telefoot.

Con Croacia, Luka Modric jugó una final de la Copa del Mundo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANTONIO BAT

Luka Modric, historia del Real Madrid

Además, el también exmediocampista del Tottenham y Dinamo Zagreb dio cuenta que su mente está puesta en ganar más títulos con el club en el corto plazo.

"Aún queda mucho para que termine la temporada y quiero enfocarme en los partidos que restan. Vamos a ver qué es lo que pasa y no ando con prisa", agregó el popular 'Pony'.

De esta manera, a final de la presente campaña 2024-25 es que se decidirá si es que Luka Modric se retira y, además, conocer si es que Real Madrid le hará un acto de homenaje.

A lo largo de su paso durante el cuadro español, el internacional con la Selección de Croacia -mundialista en Rusia 2018- ganó trofeos como LaLiga, Copa del Rey, Supercopas, Mundiales de Clubes y la Champions League.

Lo que le viene al Real Madrid

Luego de la fecha FIFA por Eliminatorias y UEFA Nations League en Europa, Real Madrid volverá a la acción de cara a lo que será la LaLiga. El sábado, 29 de marzo, recibe al Leganés por la jornada 29.

Más adelante, el 1 de abril, los dirigidos por el entrenador Carlo Ancelotti chocan con Real Sociedad de local en el marco de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

