Marcelo se pronunció sobre su posible retiro del fútbol en Real Madrid | Fuente: AFP

Sin duda uno de los jugadores más identificados con Real Madrid es Marcelo, lateral brasilero que, además, viene siendo el capitán del equipo. Por su parte, el futbolista se refirió a su actualidad y planes profesionales.

"Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida. Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él. Quiero seguir al alto nivel. Ahora tenemos partidos importantes, soy capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy tranquilo, me siento muy arropado. No pienso más allá, todo tiene un fin, me gustaría seguir y retirarme aquí, pero no soy yo el que decido", indicó Marcelo en El Hormiguero.

Asimismo, el futbolista brasilero habló de lo que significa ser uno de los líderes del equipo: "No hay privilegios. Primero es un orgullo ser uno de los capitanes, porque hay tres más. Es una responsabilidad muy grande. Podemos hablar con el árbitro, a lo mejor algo más fuerte, pero todos los compañeros pueden hacerlo”.

Finalmente, sobre la lucha por conseguir el campeonato de LaLiga, donde se mantienen punteros, sostuvo: "Tenemos que ir partido a partido. La Liga es muy difícil, quedan un montón de meses. Ya hemos visto muchas cosas y hay que respetar a los compañeros de trabajo, porque esto no es cómo empieza, sino cómo termina".