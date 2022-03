James Rodríguez tiene contrato en Al Rayyan hasta 2024. | Fuente: AFP

James Rodríguez firmó por primera vez por Real Madrid a mediados de 2014, luego del Mundial que se celebró en Brasil. Tuvo una gran primera temporada, pero luego todo fue de más a menos.

Así, James Rodríguez se marchó cedido a conjuntos como el Everton y Bayern Munich. Actualmente, el colombiano no tiene vínculo con Real Madrid y juega en el Al Rayyan qatarí. Previo a llegar a este equipo pudo ser parte del Atlético de Madrid, según declaró vía Twitch.

"Tenía la chance de ir a un equipo que todo el mundo sabe cuál (Atlético antes de llegar a la Premier League). Iba a estar cerca de mis hijos, pero finalmente el Madrid no me dejó salir. A veces no se puede hacer nada", fue lo que indicó James.

Atlético de Madrid pudo contar con James Rodríguez en su volante

James Rodríguez se enfrentó al Atlético de Madrid en LaLiga. | Fuente: AFP

Asimismo, comentó lo que fue su salida del Everton, la misma que se dio por pedido del entrenador español Rafael Benítez.

"La verdad que no tuve ningún problema con nadie por allá. Salí bien", fue lo que mencionó el también exPorto, AS Mónaco y Banfield en Argentina.

De momento, las cosas le salen bien a James Rodríguez en la liga qatarí de primera división. Lleva cinco goles y medios europeos reportan que podría volver al fútbol del Viejo Continente de cara a la temporada 2022-23.

Ya con la meta en seguir a buen nivel, el volante colombiano jugará este sábado ante el Al Wakrah por los cuartos de final de la Copa del Emir.

De otro lado, se espera que sea convocado para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica. Con Reinaldo Rueda, marcha en el séptimo lugar con 17 puntos.

