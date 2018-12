La lesión de Marco Asensio fue el lado negativo del triunfo de Real Madrid, que venció 3-1 a Kashima Antlers japonés, el cual permitió que el cuadro merengue clasifique a la final del Mundial de Clubes.

Al minuto 60, Asensio ingresó por Gareth Bale, pero minutos después recayó de sus problemas musculares en el muslo derecho por lo cual fue cambiado por Casemiro a los 74’.

Al respecto, el entrenador de Real Madrid Santiago Solari lamentó la lesión de Asensio. "No tenía nada, estaba limpio. Entró porque estaba bien, hasta que no pudo más. Hay que hacer un estudio y esperamos que no sea nada grave porque es un jugador muy importante", dijo.

Solari espera que la dolencia de Asensio no “sea grave”, aunque los medios españoles aseguran que el jugador de 22 años quedará marginado para el choque ante Al Ain por la final del Mundial de Clubes.